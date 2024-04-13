Титов сделал прогноз на матч «Локомотива» и ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о поединке 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Рискну поставить на победу «Локомотива». Обе команды неплохую игру показали в прошлом туре. «Локо» заряжен, играет на своем стадионе. Возвращается Глушенков. Все это должно помочь», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Дерби «Локомотива» и ЦСКА состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. В преддверии матча «железнодорожники» занимают пятое место, а «армейцы» - четвертое.