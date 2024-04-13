Григорян: «Абаскаль не дорос до уровня «Спартака»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту наставника «Спартака».

По мнению специалиста, 35-летнему испанцу пока не хватает опыта для работы в таком клубе, как «Спартак».

«Абаскаль в первый год работы показал достаточно матчей, где мы увидели, что такое атакующий «Спартак». Работу его можно оценить на «удовлетворительно». Он ещё неопытный тренер, не дорос до уровня «Спартака», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 22 туров РПЛ «Спартак» Абаскаля, набравший 35 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 13 апреля, против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.