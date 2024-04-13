Генич предложил две ставки на дерби «Локомотив» - ЦСКА

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказал свое мнение по столичному дерби между «Локомотивом» и «Динамо», которое пройдет в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Группа атаки «Локомотива» готова дома радовать болельщиков. ЦСКА сыграет без Роши, что обедняет оборону «армейцев», зато в атаке ЦСКА хорош. Мои прогнозы: обе забьют и обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок между «Локомотивом» и ЦСКА состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 13 апреля. Начало встречи запланировано в 19:30 мск. Хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости – четвертое.