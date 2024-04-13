Титов назвал два самых вероятных результата матча «Краснодар» - «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».
«У «Краснодара» хорошие шансы, чтобы не проиграть в этом матче. Настрой и мотивация после смены тренера еще не ушли. Ставлю на 1X при тотале меньше 3,5. 1:1, 2:1 - самые вероятные варианты», - цитирует Титова «РБ Спорт».
Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится сегодня, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.
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