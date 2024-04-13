Титов назвал два самых вероятных результата матча «Краснодар» - «Зенит»

«У «Краснодара» хорошие шансы, чтобы не проиграть в этом матче. Настрой и мотивация после смены тренера еще не ушли. Ставлю на 1X при тотале меньше 3,5. 1:1, 2:1 - самые вероятные варианты», - цитирует Титова «РБ Спорт».