Булыкин: «Динамо» борется как минимум за второе место, а при удачном раскладе и за первое»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, после 22 туров РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на шесть очков.

«Конечно, «Динамо» борется как минимум за второе место, а при удачном раскладе и за первое, но последнее время что-то у команды не ладится. Поэтому, конечно, «Динамо» хочет быть в гонке, хочет набирать очки», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт завтра, 14 апреля, против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.