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Экс-президент «Зенита»: «Семак будет играть в Краснодаре на ничью»

13 Апреля 2024 • 10:27 Комментировать

Экс-президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался касательно гостевого поединка «сине-бело-голубых» против «Краснодара» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Семак с учётом проблем с составом будет играть на ничью. Матч будет определяющим в борьбе за чемпионство? Вопрос спорный, я так не считаю, у каждой команды ещё остаётся достаточно игр», - передает слова Туфрина «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 13 апреля, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают второе место, отставая от «Зенита» на одно очко.

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