Корнеев: «Ахметов может выйти против «Краснодара»

Бывший спортивный директор «Зенита» поделился мнением о том, кто заменит полузащитника Вендела в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Игра между командами пройдет 13 апреля в Краснодаре.

На сегодняшний день такого мастера полноценно заменить невозможно. Но варианты есть. Один из них», - приводит слова функционера издание «СЭ».

Напомним, 18-летний бразилец присоединился к «Зениту» минувшей зимой. В футболке санкт-петербургского клуба Педро принял участие в шести матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

После 22 матчей «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 44 очка.