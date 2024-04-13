Прудников: «После победы над «Динамо» «Спартак» встряхнулся»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Сочи».

По мнению эксперта, волевая победа над «Динамо» (2:1) в прошлой встрече должна была придать игрокам «Спартака» уверенности в собственных силах.

«Думаю, после этой победы в психологическом плане спартаковцы встряхнулись. Поэтому в предстоящем матче у «красно‑белых» всё должно получиться», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 13 апреля, на домашней арене южан. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.