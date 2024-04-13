Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» на 80% станет чемпионом»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение по центральному матчу 24-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».
«У того, кто победит, будет приличный задел. У победителя этого матча будет почти победа в чемпионате. Я даже оценю на 80%, что тот, кто выиграет в матче «Краснодар» - «Зенит», станет чемпионом», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.
Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 13 апреля, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен Сергей Иванов. Перед этой игрой «Краснодар» отстает от «Зенита» на одно очко.
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