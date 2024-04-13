Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» на 80% станет чемпионом»

«У того, кто победит, будет приличный задел. У победителя этого матча будет почти победа в чемпионате. Я даже оценю на 80%, что тот, кто выиграет в матче «Краснодар» - «Зенит», станет чемпионом», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.