Быстров: «Матч с «Зенитом» — прекрасный шанс для «Краснодара» продемонстрировать, что они готовы бороться за чемпионство»

Экс-игрок «Краснодара» и «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором между собой сыграют его бывшие команды.

По мнению Быстрова, при новом главном тренере Мураде Мусаеве «Краснодар» действует в обороне менее слаженно, чем они это делали под руководством сербского наставника Владимира Ивича. При этом, как считает эксперт, в предстоящей игре «быки» имеют прекрасную возможность заявить о своих чемпионских амбициях.

«Если они («Краснодар») хотят быть где‑то наверху, то должны показать это в предстоящем матче. Отдать 150 процентов сил. Прекрасный шанс продемонстрировать, что они готовы бороться за чемпионство», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.