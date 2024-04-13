Корнеев — о Педро: «Перейдет из «Зенита» в тот клуб, который заплатит за него не меньше 40 миллионов»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил потенциал нападающего петербургского клуба Педро.

«Педро только в начале своего пути. Сложно спрогнозировать, как в итоге сложится его карьера. Пока ясно лишь одно: у него потенциал футболиста топ-уровня. В каком клубе мы его увидим через пару лет? В том, который заплатит за него сумму от 40 миллионов евро», - приводит слова функционера издание «СЭ».

Напомним, 18-летний бразилец присоединился к «Зениту» минувшей зимой. В футболке санкт-петербургского клуба Педро принял участие в шести матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

После 22 матчей «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 44 очка.