Агент Ренана высказался о возможном трансфере игрока во «Флуминенсе»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал новость о возможном переходе игрока в бразильский клуб «Флуминенсе».

«Информация о том, что Ренан может продолжить карьеру во «Флуминенсе» не соответствует действительности», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В январе Ренан перешел на правах аренды из «Зенита» в «Интернасьонал». Срок действия соглашения рассчитан до конца 2024 года. За бразильский коллектив он провел 13 матчей и сделал голевую передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.