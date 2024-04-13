Корнеев: «Клаудиньо нужен новый вызов»

Экс-спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в беседе с журналистами поделился мнением об угасающей игре полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо в последних сезонах.

«Думаю, ответ надо искать в области психологии, ментальности. Клаудиньо выиграл с «Зенитом» достаточно титулов. Похоже, ему просто нужен новый вызов», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бразильский полузащитник выступает за петербургскую команду с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 31 поединке за «Зенит», отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.