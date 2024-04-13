Мостовой: «Зенит» может разгромить «Краснодар»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между лидерами чемпионата России «Краснодаром» и «Зенитом».

По мнению эксперта, «Зенит» является явным фаворитом этой игры и может добиться в ней уверенной победы.

«Краснодар» вряд ли может рассчитывать на что-то серьёзное. «Зенит» может даже разгромить «быков». Им «Пари НН» трёшку положил в прошлом туре. В обороне явно есть проблемы», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля, и начнётся он в 17:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «сине-бело-голубые» опережают «быков» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.