Непомнящий: «Спартаку» придётся непросто в матче против «Сочи»

Российский специалист Валерий Непомнящий высказал мнение относительно предстоящего поединка между «Сочи» и столичным «Спартаком» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Спартаку» придется непросто в матче против «Сочи». Трудно давать прогнозы на такие матчи, обе команды достаточно непредсказуемы. Игра точно будет интересной. Обеим командам есть, что доказывать», - передает слова Непомнящего Legalbet.

Поединок между «Сочи» и «Спартаком» состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают последнее место в таблице РПЛ, а гости находятся на шестой строчке.