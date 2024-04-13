Корнеев рассказал, что сколько Краснодар» за Сперцяна

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что летом 2024 года полузащитник Эдуард Сперцян с высокой долей вероятности покинет «Краснодар».

«Скорее всего, Сперцян уйдет. Самое главное, чтобы не повторилась история прошлого лета. Думаю, Галицкий запросит за Эдуарда не меньше 15 миллионов», - приводит слова функционера издание «СЭ».

В текущем сезоне Сперцян принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт хавбека с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.