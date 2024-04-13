Агентство Роши: «Ждём встречного предложения от ЦСКА»

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем бразильского футболиста.

Напомним, контракт Роши с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Сейчас мы находимся в ожидании шагов от ЦСКА. Ждём встречного предложения», — сказали в агентстве в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «армейцев» 28 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского футболиста в 7 миллионов евро.