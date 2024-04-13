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Корнеев: «С Мусаевым «Краснодар» играет в уличный футбол»

13 Апреля 2024 • 09:18 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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Через 6 ч. 54 мин.

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об игре «Краснодара» под руководством нового главного тренера Мурада Мусаева.

Напомним, Мусаев возглавил «Краснодар» в марте нынешнего года после отставки Владимира Ивича.

Корнеев отметил, что в последних матчах «быкам» не хватало организации игры.

«Достаточно проанализировать первые две игры «Краснодара» после расставания с Ивичем, чтобы понять, что это какой-то уличный футбол! Как говорится, на встречных ветрах — кто больше забил, тот и выиграл!» — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

После 22 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. Свой ближайший матч «быки» проведут сегодня, 13 апреля, как раз против команды из Санкт-Петербурга. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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