Корнеев - о Янсене в «Спартаке»: «Выглядит как очередное недоразумение»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренера московского «Спартака».
«Что касается Янсена, это выглядит как очередное недоразумение или сомнительная ставка. Пока он не показал, что способен работать в клубе, который ставит перед собой высокие задачи», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Срок трудового соглашения наставника с московским клубом истекает летом 2025 года.
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