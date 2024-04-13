«Локомотив» - ЦСКА: Бубнов предсказал точный счёт матча

Московские «Локомотив» и ЦСКА встретятся на стадионе «РЖД Арена» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Своим мнением по столичному дерби поделился Александр Бубнов.

«1:1. Оба коллектива претендуют на попадание в тройку. В целом соперники приблизительно равны. В таких матчах закономерно будет поставить на ничейный результат», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится в субботу, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 22 проведенных поединков «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» находятся на четвертой строчке.