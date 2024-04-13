Бубнов спрогнозировал победителя матча «Краснодар» - «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о предстоящем поединке между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«2:1. Фанатов ожидает главная игра сезона. «Зенит», в принципе, устраивает ничья, но «Краснодар» будет биться за последний шанс на чемпионство», - передает слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости – первое.