Тарханов назвал игрока «Ростова» одним из лучших в РПЛ

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился мыслями о полузащитнике «Ростова» Мохаммаде Мохебби.
«Мохебби очень быстро адаптировался в РПЛ и взял на себя роль лидера в «Ростове». Его по делу признали лучшим игроком месяца. Он сейчас один из лучших в РПЛ, «Ростов» здорово угадал с ним», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 28 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В рамках 24-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде встретится с воронежским «Факелом». Матч состоится 14 апреля.
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