Тарханов назвал игрока «Ростова» одним из лучших в РПЛ

«Мохебби очень быстро адаптировался в РПЛ и взял на себя роль лидера в «Ростове». Его по делу признали лучшим игроком месяца. Он сейчас один из лучших в РПЛ, «Ростов» здорово угадал с ним», - передает слова специалиста «РБ Спорт».