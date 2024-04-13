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Бубнов дал прогноз на точный счёт в матче «Ахмат» - «Балтика»

13 Апреля 2024 • 08:26 Комментировать

Грозненский «Ахмат» примет калининградскую «Балтику» в поединке 24-го тура чемпионата России. Футбольный аналитик Александр Бубнов дал комментарий по этому матчу.

«1:0. В Грозном больше проблем, чем у калининградцев. Но подбор футболистов в «Ахмате» не хуже. Матч для обоих коллективов имеет принципиальное значение, ведь они борются за сохранение прописки», - передает слова Бубнова Sportbox.

Поединок между «Ахматом» и «Балтикой» состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе в Грозном. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости – предпоследнее.

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