Бубнов дал прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между «Сочи» и московским «Спартаком». Об этой встрече высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Клубы разделяет в 20 очков. «Спартак» будет фаворитом и по составу, и по потенциалу, но с Абаскалем команда играет непредсказуемо. Ставлю на победу москвичей, но очень рискую», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Встреча между командами состоится на стадионе в Сочи сегодня, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.