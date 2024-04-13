Дзюбу придержат, а Чалова вернут в старт: Прогнозируем составы «Локомотива» и ЦСКА на дерби 24-го тура РПЛ

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы московских «Локомотива» и ЦСКА на московское дерби в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Пиняев, Антон Миранчук, Глушенков, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Агапов, Дивеев, Гайич, Мендес, Зделар, Обляков, Давила, Чалов, Файзуллаев.

У ЦСКА из-за второй партии из четырёх жёлтых карточек не сыграет защитник Виллиан Роша. У защитника «Локомотива» Ньямси мышечные проблемы. У полузащитника «красно-синих» Лукина, возможно, тоже.

Давно травмированы вратарь «путейцев» Гилерме и полузащитник «армейцев» Мухин. Предположим, что Владимир Федотов вернёт Чалова в основу после его переподписания контракта с ЦСКА.

Тикнизяна в старте «Локо» увидим, если он окажется полностью готов сыграть после травмы. А Дзюба и до повреждения не впечатлял, чтобы сразу ставить его с первых минут на дерби с «железнодорожниками».

Дерби «Локомотив» – ЦСКА должно начаться на «РЖД Арене» сегодня, 12 апреля, в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Кирилл Иванцов