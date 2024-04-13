Сёмин высказался о положении Миранчука в «Аталанте»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Специалист считает, что атакующий хавбек сборной России заслуживает получать больше игрового времени.

«На мой взгляд, отношение Гасперини к Миранчуку недостаточно хорошее. Не знаю, почему так происходит. Россиянину дают очень мало игрового времени, но Алексей всё равно относится ко всему очень профессионально. Лёша заслуживает намного больше возможностей и больше времени на поле», – цитирует специалиста издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 30 матчах «Аталанты» во всех официальных турнирах.