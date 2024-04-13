Как ди Маттео: Почему с Мусаевым у «Краснодара» больше шансов на чемпионство, чем с Ивичем

На кону у «Краснодара» важнейший очный матч с «Зенитом». Возможно, это будет решающая схватка за чемпионство. В преддверии этой эпичной битвы сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о шансах «быков» на золото уже с Мурадом Мусаевым, а не с Владимиром Ивичем.

Уволить нельзя оставить

Многие возмущались отставкой Ивича, уповая на то, что она была нелогичной. Что Галицкий рубанул с плеча и одним своим решением вероломно похоронил шансы «Краснодара» на золото. Якобы не имелось для этой отставки никакой причины. Но это не совсем так. Причина как раз таки имелась, и это не только вылет из Кубка России от «Химок».

Всё-таки «Краснодар» неудачно рестартовал весной в чемпионате. Упущенная победа над «Рубином» и поражение от «Ростова» – всё-таки плохие результаты для команды, стремящейся к чемпионству. Да и предконцовку прошлого года «быки» смазали. «Оренбург» и ЦСКА дома не без труда обыграли, но «Уралу»-то зачем было уступать?

Ивич лучше Мусаева, но суть в другом

А если нет результатов, кто прежде всего виноват? Считается, что тренер. Это аксиома в футболе, тут ничего не поделать. Да, «Краснодар» толком не усилился зимой, если вообще усилился. Да, стоимость его состава меньше, чем у «Зенита», почти на 60 миллионов евро. Ну и что с того? Ивич поэтому теперь неприкасаемый, что ли?

Поймите правильно: Ивич – серьёзный тренер, сомнений в его профессионализме нет. Все уже тысячу раз сказали и то, что хозяин – барин, Галицкий сделал свой выбор, на который имел полное право. Мусаев – выбор весьма неоднозначный, но попытаемся объяснить, почему он, наоборот, может сработать как нельзя лучше.

Говорят, что Мусаев начинал в футболе администратором. Ивич, выигрывавший трофеи в Греции и Израиле, действительно куда компетентнее в плане опыта и регалий. Но «Краснодар» – это же необычный клуб, правда? Было бы странно заподозрить его в конформизме.

Так изменилось или не изменилось?

С Мусаевым шансов на чемпионство стало даже больше. Нет, не у «Зенита», а у «Краснодара». И опровергнуть это нельзя – как бы дальше было с Ивичем, никто не знает, только гадать можно. Зато с Мусаевым команда получила встряску и новизну. На оставшиеся полтора месяца до конца сезона это как раз то, что нужно «быкам» в битве за золото.

Кстати, с тренерами у Галицкого получается по-разному. Чьи-то отставки оказываются неожиданными, когда вроде как стоило дать тренеру больше времени. Это про истории Ивича и Ганчаренко. Но ведь была и долгая тягомотина с Шалимовым, а также затянувшийся первый отрезок Мусаева в 2018 – 2021 годах.

Самой популярной темой про «Краснодар» в последнее время было обсуждение того, что в нём изменилось с приходом Мусаева. Интересно наблюдать, как один и тот же эксперт сначала говорит, что ничего не изменилось, а потом вдруг заявляет, что игра «чёрно-зелёных» стала более атакующей.

Мавр своё дело сделал – мавр может уходить (уже ушёл)

Глядишь, в своей родной стезе «Краснодар» и добьётся внушительного успеха. ДНК «быков» ведь заключается именно в таком футболе – озорном, бесшабашном и где-то инфантильном. Трудно выиграть весь чемпионат с таким подходом, но Ивич как раз не зря поработал, заложив фундамент на летних сборах и создав очковую базу до весны.

Понятно, что при футболе Мусаева «Краснодар» в каждой игре полагается на везение. Против «Локомотива» не повезло сохранить победу – хотя и с Ивичем подобно осекались. Ну а против «Пари НН» «быкам» уже повезло. В первом тайме нижегородцы два мяча отыграли, но во втором справились с такой же задачей только наполовину.

Так что Ивич своё дело в «Краснодаре» выполнил – теперь настала короткая пора Мусаева. Когда у клуба есть возможность стать чемпионом раз в десять или в сто лет, ему может помогать всё что угодно. Родные стены, болельщики, судьба, футбольный бог, природа, соперники, голы на последних секундах, судьи, случайности, необъяснимые вещи.

Когда фарт поворачивается к тебе лицом

И без разницы в таком случае, какие составы. «Байер» начинал завершающийся сезон на четвёртом месте в Бундеслиге по общей стоимости футболистов, уступая «Баварии» больше чем в два раза. А сейчас Леверкузен с потрясающим отрывом в шестнадцать очков на пороге первого чемпионства в истории.

Вопрос лишь в том, в субботу или в воскресенье «Байер» оформит титул. В крайнем случае это произойдёт на следующей неделе. И когда ты на пути к такому чрезвычайно важному успеху, победы, глядишь, сами лезут тебе в карман. Невозможно же запланировать регулярные камбэки с двумя забитыми мячами в концовках.

Есть тренеры, постоянно поддерживающие высокий знак качества. Как Анчелотти и Гвардиола. Есть специалисты-спасатели, вытаскивающие команды из ям. Как Клаудио Раньери – причём иногда с чемпионством, кстати, как у «Лестера». А есть ещё такой персонаж, как Роберто ди Маттео. Помните такого?

Мусаев удобный, но какая разница?

Много ли было о ди Маттео слышно, после того как он чудесно выиграл с «Челси» Лигу чемпионов в 2012 году? Да, Мусаев удобен Галицкому, не будет с ним спорить и демонстрировать ему своё тренерское «Я». Но если Мусаев возьмёт золото с «Краснодаром», оно не будет пахнуть, как говорится. Будет справедливо, если и Ивичу медаль достанется.

Раньше «Краснодар» имел репутацию клуба, то и дело упускающего шансы занимать более высокие места. Сейчас у него уникальная перспектива ворваться в историю с титулом. А потом опять можно будет взяться за старое, ничего страшного. Главное – сорвать куш здесь и сейчас, когда все звёзды готовы сойтись для тебя.

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Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится сегодня, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени.

Кирилл Иванцов