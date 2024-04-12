Черчесов рассказал, чего ждёт от «Спартака» в матче с «Сочи»

Экс-рулевой «Спартака» Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от московского клуба в завтрашнем матче против «Сочи».

- «Спартак» не может, а должен брать очки в матче с «Сочи». Ну, ситуации разные бывают. Хотелось бы, чтобы победа над «Динамо» придала «Спартаку» позитивный настрой. Жду победы «Спартака, - приводит слова бывшего наставника сборной России «Матч ТВ».

Встреча этих команд пройдёт в субботу в Сочи на стадионе «Фишт», начало матча запланировано на 14:00 по столичному времени.

Команда Гильермо Абаскаля в 22 матчах набрала 35 баллов и располагается на шестой строчке в таблице, «Сочи» с 15 баллами идёт на последнем месте.