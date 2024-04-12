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Абаев считает, что Помазун уже заслужил шанс проявить в себя в более сильной команде

12 Апреля 2024 • 22:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 20 ч. 9 мин.

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал возможный переход голкипера «Урала» Ильи Помазуна, арендованного у ЦСКА, в московское «Динамо».

«Помазун уже заслужил шанс проявить себя в более сильной команде, он удачно играет за «Урал». Для «Динамо» это был бы неплохой вариант. Он уже приобрел опыт, а сейчас наступает время сделать шаг вперед», — цитирует Абаева Legalbet.

Контракт 27-летнего Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне вратарь принял участие в 26 встречах «Урала» во всех турнирах, пропустил 39 голов и семь раз отыграл на ноль.


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