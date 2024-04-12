Гогниев ответил, виноват ли Лещук в двух пропущенных голах от «Спартака»

Экс-наставник владикавказской «Алании» и подмосковных «Химой» Спартак Гогниев высказался о неудачной игре вратаря «Динамо» в матче со «Спартаком».

Напомним, «Спартак» 7 апреля в рамках 23-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Дубль в игре оформил нападающий «красно-белых» Александр Соболев, который смог воспользоваться осечками голкипера «бело-голубых» Игоря Лещука и успешно сыграл на добивании. После этого некоторые эксперты раскритиковали Лещука за такую неудачную игру в важном матче.

- Виноват ли Лещук? Нет. Футбол состоит из ошибок. Защитники допустили ударить, нападающие не провели нужную работу — Смолов в моменте замешкался, а мог бы забить. Неправильно говорить, что виноват только один человек — виноваты все. Ну а в конечном счете всегда виноват тренер, - цитирует Гогниева Livesport.

В текущем сезоне на счету Лещука 16 игр за «Динамо» во всех турнирах, в которых он пропустил 23 гола. Его контракт с «Динамо» истекает в 2028 году.