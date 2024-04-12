Деменко рассказал об изменениях в игре «Краснодара» при Мусаеве

В минувшем марте в «Краснодаре» случилась громкая тренерская отставка. Мурад Мусаев заменил сербского специалиста Владимира Ивича.

Максим Деменко, бывший игрок «быков» порассуждал об изменениях, которые появились в игре «Краснодара» с приходом Мурада Мусаева.

«Наверное, стало больше атакующих действий, как и хотел Галицкий. Возможно, теперь у команды будет более открытый футбол, как любит Сергей Николаевич. Пока очень мало туров прошло. Посмотрим», - говорит Деменко для Betonmobile, добавив, что конкретные изменения дадут о себе знать после матча с «Зенитом».

Матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в субботу, 13 апреля.