Булыкин предположил, с каким счётом завершится матч «Локомотив» - ЦСКА

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о предстоящем столичном дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.

Эксперт признался, что не видит фаворита в данном поединке, ведь обе команды ведут борьбу за медали и всем нужны очки.

«Думаю, «Локомотив» и ЦСКА станут равняться на Лигу Чемпионов и закончат матч со счетом 2:2», — приводит слова Булыкина Sport24.

Игра 24-го тура чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА состоится завтра, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск. Спортивный портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.