В главных слухах недели вы узнаете, какая фобия появилась у Криштиану Роналду, кого хочет видеть тренером «Спартака» глава МИД России Сергей Лавров, и где может продолжить футбольную карьеру Артём Дзюба. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

У Роналду появилась фобия

Криштиану Роналду давно не играет в Европе, но при этом болельщики продолжают активно следить за выступлениями звёздного португальца. Играя за «Аль-Наср» на выезде, Роналду нередко сталкивается с давлением трибун. Фанаты других саудовских клубов пытаются вывести Криштиану из себя, скандируя фамилию Лионеля Месси. Если верить слухам, Роналду раздражают выкрики фамилии своего извечного противника. Перед гостевыми играми португалец якобы настраивает себя, чтобы быть готовым к выкрикам «Месси! Месси!...» Это уже похоже на фобию, не правда ли?

«Ливерпуль» выбрал нового тренера

В январе Юрген Клопп объявил о решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по завершению сезона. В прессе появилась информация о том, что следующим тренером мерсисайдского гранда станет Рубен Аморим, который сейчас хорошо показывает себя в лиссабонском «Спортинге». Слухи говорят о том, что «красные» уже достигли принципиальной договорённости с Аморимом. Когда клубный сезон завершится, стороны обсудят детали контакта. Никаких проблем возникнуть не должно.

Глава МИД лоббирует нового тренера для «Спартака»

Всё идёт к тому, что Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера «Спартака». Вопрос в том, когда это произойдёт – в летнее межсезонье или раньше. По слухам, в московском клубе рассматривают несколько кандидатур на тренерский мостик. Так, глава МИД России Сергей Лавров якобы лоббирует кандидатуру Станислава Черчесова. Именно этого специалиста Лавров – давний фанат «Спартака» – хочет видеть у руля команды.

Также на неделе в прессу просачивалась информация о возможном назначении тренером «Спартака» Паскаля Янсена. Это нидерландский специалист, который в январе ушёл из АЗ. Кроме того, в московском клубе якобы рассматривают кандидатуру Владимира Ивича, покинувшего «Краснодар» в марте.

Месси может выступить на Олимпиаде

В июле-августе состоится летняя Олимпиада, в которую входит футбольный турнир. Олимпийские сборные состоят из игроков не старше 23 лет, но каждая команда может заявить трёх футболистов вне возрастного лимита. Слухи говорят о том, что тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано хочет уговорить Лионеля Месси сыграть за команду на предстоящем турнире. Решить вопрос будет непросто, ведь Олимпиада не входит в список турниров ФИФА, и клубы не обязаны отпускать игроков. Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что летом пройдёт Кубок Америки.

Дзюбу соблазнил Слуцкий

Похоже, «Локомотив» не станет продлевать контракт с Артёмом Дзюбой. Таким образом, опытный нападающий летом может сменить клубную прописку. По слухам, Дзюба может продолжить карьеру в Китае – в клубе «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Тренер якобы уже обсуждал с Дзюбой возможность такого трансфера, и форвард считает этот вариант соблазнительным.

Слухи собирал Александр Тихий.