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Юран рассказал о ходе восстановления Кучаева

12 Апреля 2024 • 21:23 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
1 2.00 X 3.35 2 4.00
14.04 12:00

Наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался о ходе восстановления полузащитника нижегородцев Константина Кучаева после травмы.

«Хорошо, что обошлось без надрывов, разрывов связок. Отёк голеностопа у Кости уже спал, он уже возобновил тренировки на поле. В четверг работал индивидуально с реабилитологом. Динамика восстановления у него положительная.

 Участие Кучаева в матче с «Оренбургом» — под большим вопросом, а вот к домашним играм, думаю, Костя уже подойдёт. Он и сам понимает, что его приглашали, чтобы помогал набирать очки, побеждать. И желание вернуться у него запредельное. Ждём его возвращения с нетерпением», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что «Пари Нижний Новгород» встретится с «Оренбургом» в матче 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 14 апреля.


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