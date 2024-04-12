Юран рассказал о ходе восстановления Кучаева

Наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался о ходе восстановления полузащитника нижегородцев Константина Кучаева после травмы.

«Хорошо, что обошлось без надрывов, разрывов связок. Отёк голеностопа у Кости уже спал, он уже возобновил тренировки на поле. В четверг работал индивидуально с реабилитологом. Динамика восстановления у него положительная.

Участие Кучаева в матче с «Оренбургом» — под большим вопросом, а вот к домашним играм, думаю, Костя уже подойдёт. Он и сам понимает, что его приглашали, чтобы помогал набирать очки, побеждать. И желание вернуться у него запредельное. Ждём его возвращения с нетерпением», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что «Пари Нижний Новгород» встретится с «Оренбургом» в матче 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 14 апреля.