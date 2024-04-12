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Воробьёв: Я наложил проклятье на «Динамо» эксклюзив

12 Апреля 2024 • 21:30 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы московского «Динамо» на чемпионство.

— Вы наложили проклятие на «Динамо»?

— Безусловно. Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Но пока только реализуется первая часть.

— Когда вы снимете проклятие с клуба?

— Когда Пивоваров приедет ко мне и выкупит мою акцию «Динамо». Я тогда скажу, что делать.

По итогам 22 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. На второй позиции располагается «Краснодар» (43), а на вершине находится «Зенит» (44).

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