Воробьёв: Я наложил проклятье на «Динамо»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы московского «Динамо» на чемпионство.

— Вы наложили проклятие на «Динамо»?

— Безусловно. Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Но пока только реализуется первая часть.

— Когда вы снимете проклятие с клуба?

— Когда Пивоваров приедет ко мне и выкупит мою акцию «Динамо». Я тогда скажу, что делать.

По итогам 22 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. На второй позиции располагается «Краснодар» (43), а на вершине находится «Зенит» (44).