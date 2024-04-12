Александр Кержаков: Исход матча «Краснодар» - «Зенит» может быть любым

По словам бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова, петербургский клуб в завтрашней игре с «Краснодаром» может сам себе создать неприятности.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» в рамках 24-го тура чемпионата России пройдёт в субботу, 13 апреля, стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 17:00 по столичному времени.

- Исход матча может быть любым, встречаются команды, которые лидируют в РПЛ. «Краснодар» играет дома, при своих болельщиках, это дает команде сил. «Зенит» может создать проблемы только сам себе, - цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Кержаков также отметил, что надеется увидеть в субботу интересный футбол, а «Краснодару» нужно не забывать о мотивации, чтобы не отстать от «Зенита» в чемпионской гонке.

«Сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 44 балла. «Краснодар», у которого 43 очка, располагается на второй строчке.