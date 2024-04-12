Червиченко: «Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то его будет практически не остановить»

Футбольный функционер Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Если «Зенит» выиграет, то его будет практически не остановить. Тогда петербуржцы оторвутся и доедут до своего золота и в этом сезоне», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

При этом специалист считает, что если победу одержит «Краснодар», то это не гарантирует ему трофей, ведь команда очень нестабильна.