Червиченко: «Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то его будет практически не остановить»

Футбольный функционер Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Зенитом».
«Если «Зенит» выиграет, то его будет практически не остановить. Тогда петербуржцы оторвутся и доедут до своего золота и в этом сезоне», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».
При этом специалист считает, что если победу одержит «Краснодар», то это не гарантирует ему трофей, ведь команда очень нестабильна.Матч 24-го Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Зенит» пройдет в субботу, 13 апреля. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 17:00 (мск). За всеми событиями встречи вы сможете следить в текстовой трансляции по данной ссылке.
Бан пользователя