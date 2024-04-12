Дьяков уверен, что и победа «Зенита» над «Краснодаром» не убьёт интригу в РПЛ

Виталий Дьяков, бывший российский футболист порассуждал о центральном матче тура РПЛ, который пройдёт в выходные, 13-14 апреля. А именно о поединке «Краснодара» дома с питерским «Зенитом».

«Полагаю, петербуржцы победят. Но даже в случае победы «Зенита» вряд ли будет решена судьба чемпионства. Потому что отрыв первого места от второго будет всего четыре очка. Вся борьба только впереди», - рассуждает Виталий для Rusfootball.

На данный момент «Краснодар» и «Зенит» разделяют лишь балл в турнирной таблице. У быков 41 очко и второе место, у «Зенита» 42 балла и первое.

В случае же победы «Краснодара», добавит Дьяков, чемпионат России и его концовка станут ещё интереснее для зрителя.