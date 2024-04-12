Рианчо оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «красно-белых» на победу в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» сможет стать чемпионом в этом сезоне? Ему будет очень трудно», — сказал испанский тренер.

После 22 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке подопечных Гильермо Абаскаля 35 набранных очков. На данный момент отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет девять баллов.

13 апреля «Спартак» проведет выездной матч против «Сочи». Начало игры 24-го тура РПЛ запланировано на 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.