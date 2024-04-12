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Канчельскис не считает, что после него кто-то из российских футболистов будет играть в «Манчестер Юнайтед»

12 Апреля 2024 • 20:35 Комментировать

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис, который в своё время выступал за «Манчестер Юнайтед», дал свой комментарий о форварде «Локомотива» Сергее Пиняеве.

- Думаю, навряд ли после меня кто-то будет играть в «МЮ», в Англии. А говорить: «Я был в «Манчестере». Я тоже там был, но я там играл. А то, что он там был, не означает, что он играл за «Манчестер», - сказал Канчельскис в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в 2020 году Пиняев, которому на тот момент было 16 лет, прошёл просмотр в «Манчестер Юнайтед». Тогда сообщалось, что английский клуб продолжит следить за российским игроком.

В этом сезоне на счету Сергея 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он смог забить три гола и сделать пять ассистов на партнёров.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Сергей Пиняев ещё теги
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