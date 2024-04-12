Наумов считает, что «Зенит» станет чемпионом России даже в случае ничьи в матче с «Краснодаром»

«Зенит» в матче 24-го тура чемпионата России с «быками» устроит даже ничья. Такое мнение высказал экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

- Если даже «Зенит» сейчас сыграет вничью, не сомневаюсь в том, что он все равно своего добьется и станет чемпионом. «Краснодар» не выдержит чемпионской гонки, - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Наумов отметил, что из-за отсутствия своего лидера Вендела команда Сергея Семака испытает некие сложности в предстоящей игре, которая пройдёт завтра, 13 апреля и стартует в 17:00 по московскому времени.

Коллектив Мурада Мусаева идёт на втором месте в таблице РПЛ, набрав 43 очка. Отставание от петербуржцев составляет один балл.