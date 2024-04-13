Кинет ли Семак Ахметова на съедение бывшим: Какие будут составы у «Краснодара» и «Зенита» на суперматч 24-го тура РПЛ

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы «Краснодара и санкт-петербургского «Зенита» на топовый матч 24-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Кривцов, Сперцян, Олусегун, Кордоба, Батчи.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Барриос, Ахметов, Клаудиньо, Педро, Кассьерра, Артур.

Каждый день писали о том, что за «Зенит» не сыграет один из ключевых полузащитников команды Вендел. Он получил дисквалификационную жёлтую карточку в предыдущем матче питерцев – с «Балтикой».

Предположим, что Семак подменит его Ахметовым. Ильзат – бывший игрок «Краснодара», поэтому будет иметь дополнительную личную мотивацию против «быков».

После перенесённой операции не примет участие в матче Марио Фернандес. Другой крайний защитник «Зенита» Дуглас Сантос тренировался в общей группе и готов сыграть в Краснодаре.

У команды Мурада Мусаева в списке травмированных значатся вингер Сергей Петров и нападающий Александр Кокшаров. Вряд ли эти потери «чёрно-зелёных» можно считать значительными.

За восемь туров до конца чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. Многими предстоящая игра расценивается как скрытый золотой матч.

Встреча «Краснодара» с «Зенитом» состоится на стадионе «Краснодар» сегодня, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов