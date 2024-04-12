В грядущем матче РПЛ «Краснодар» - «Зенит» два скаута клубов французской Лиги 1 просмотрят опорного полузащитника южан Александра Черникова.

Как сообщает «Чемпионат», скауты из команд одного из пяти топовых чемпионатов Европы уже прибыли в Краснодар. Игра, напомним, состоится в грядущую субботу 12 апреля.

Александру Черникову 24 года. Футболист является воспитанником знаменитой академии «Краснодара». В этом сезоне в его активе уже 27 сыгранных матчей за свой клуб в РПЛ и Кубке России, в них он отличился одним голом. Контракт Черникова с «Краснодаром» действует до середины лета 2026 года.