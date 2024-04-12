«Спартак» прибыл в Сочи без четырёх игроков

В субботу, 13 апреля, «Спартак» встретится на выезде с «Сочи» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

—Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально – Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин, — сообщили корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону в пресс-службе «Спартака».

Матч «Сочи» - «Спартак» должен будет стартовать в 14:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.