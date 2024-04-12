Булыкин: «Динамо» не готово к борьбе за чемпионство»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «бело-голубых» на чемпионство.

«Команда не готова к борьбе за чемпионство. Две последние игры это показали. Даже второе место будет взять очень тяжело», – сказал Булыкин.

Напомним, в двух минувших турах подопечные Марцела Лички проиграли «Ростову» (1:4) и «Спартаку» (1:2).

По итогам 22 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 38 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.