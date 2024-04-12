Заика – о Морено: «Он не ставит себя выше кого-то»

Кирилл Заика, полузащитник «Сочи» высказался о Роберте Морено, главном тренере южан. А именно о его человеческих качествах.

«Он не ставит себя выше кого‑то, абсолютно адекватный человек. Есть определенные рамки, требования, но есть моменты, где у нас свобода действий. Даже претензии он высказывает общие, а не кому-то персонально. Атмосфера в команде – его заслуга», - говорит Заика телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что при Морено «Сочи» в РПЛ ещё не проигрывал весной, но и не побеждал. У коллектива четыре ничейных результата подряд. Возглавил испанский коуч сочинский клуб в декабре прошлого года. Южане по-прежнему занимают 16 место турнирной таблицы.