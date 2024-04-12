Сперцян ответил, считает ли матч с «Зенитом» ключевым в борьбе за чемпионство

Футболист «быков» Эдуард Сперцян дал свой комментарий в преддверии матча 24-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Напомним, игра пройдёт на стадионе в «Краснодаре» в субботу, 13 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

- С «Зенитом» будет матч за чемпионство? Да. Можно так сказать, но впереди еще много игр. Но эта, подчеркну, одна из главных, - приводит слова Сперцяна «Матч ТВ»

Команда Мурада Мусаева идёт на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. У «Зенита» 44 балла и первое место в таблице.

Сперцян в текущем сезоне РПЛ забил девять голов и сделал шесть голевых передач на своих товарищей по команде, для этого ему понадобилось провести 21 матч.