Павлюченко предположил, что Дзюба устал от футбола

Роман Павлюченко, бывший форвард сборной России предположил, что Артём Дзюба в свои 35 лет мог устать от футбола.

«Если он хочет продолжать карьеру, такие футболисты нужны российским клубам. Не знаю его целей, хотелось бы, чтобы он сезон-два ещё поиграл, это яркий футболист», - говорит Павлюченко Metaratings.

Роман добавил, что, возможно, Артём уже устал от футбола, так как обильно снимается в рекламе и так далее.

«Будто футбол ушёл уже на второй план», - заключил Павлюченко.

Ранее слухи сообщали, что Дзюба хотел бы продолжить карьеру в Китае как в одном из возможных вариантов, если контракт с «Локомотивом» так и не будет продлён.