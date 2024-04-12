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Павлюченко предположил, что Дзюба устал от футбола

12 Апреля 2024 • 19:28 Комментировать

Роман Павлюченко, бывший форвард сборной России предположил, что Артём Дзюба в свои 35 лет мог устать от футбола.

«Если он хочет продолжать карьеру, такие футболисты нужны российским клубам. Не знаю его целей, хотелось бы, чтобы он сезон-два ещё поиграл, это яркий футболист», - говорит Павлюченко Metaratings.

Роман добавил, что, возможно, Артём уже устал от футбола, так как обильно снимается в рекламе и так далее.

«Будто футбол ушёл уже на второй план», - заключил Павлюченко.

Ранее слухи сообщали, что Дзюба хотел бы продолжить карьеру в Китае как в одном из возможных вариантов, если контракт с «Локомотивом» так и не будет продлён.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Артём Дзюба
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