Ахметов — о матче «Краснодар» - «Зенит»: «Не сомневаюсь, что стадион окажется полным»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился комментарием об атмосфере на предстоящей игре с «Краснодаром».

«Уверен, что атмосфера будет потрясающей. Не сомневаюсь, что стадион окажется полным», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Футболист добавил, что ожидает зрелищной игры при хорошей поддержке трибун.

Напомним, прошлой зимой Ахметов перебрался из «Краснодара» в «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» 26-летний хавбек принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Игра между «Краснодаром» и «Зенитом» должна пройти 13 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по столичному времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Ахметов: «Матч с «Краснодаром» будет для меня принципиальным»