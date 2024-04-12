«Время Абаскаля в России закончилось»: испанский журналист Ортега

Репортёр EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах «Спартака» под руководством главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

«Думаю, Абаскаль закончит чемпионат и уедет в Испанию. Я почти уверен: его время в России закончилось. Его критикует пресса, бывшие футболисты. Это совсем некрасиво. Считаю, это не футбол», — приводит игрока слова издание «СЭ».

Напомним, что Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. Трудовой договор 35-летнего специалиста с командой рассчитан до лета 2025-го.